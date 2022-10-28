В Орловской области решили увеличить количество мусорных контейнеров Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области появится на 754 мусорных контейнера больше, чем планировалось. Их докупят за счет средств муниципалитетов.

Об этом сообщил заместитель губернатор по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов на совещании с главами муниципальных образований. Ранее была запланирована закупка и установка 1 659 контейнеров для раздельного сбора мусора. Теперь за счет дополнительных ресурсов стало возможным приобретение 2 413 контейнеров.

Департамент ЖКХ региона заключил и подписал четыре соглашения о предоставлении субсидии. Раздельный сбор мусора с помощью новых контейнеров будет осуществляться в Орле, Мценске, Ливнах и Орловском районе.

– Рассмотрение заявок и подписание контрактов должны пройти в первую неделю ноября, - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.