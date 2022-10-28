В меру теплыми, пасмурными и с сильным ветром будут последние выходные октября в Орле

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Последние выходные уходящего октября в Орле будут в меру теплыми и пасмурными. Публикуем подробный прогноз погоды в нашем городе на 29-30 октября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 29 октября над Орлом пасмурное небо, без осадков. Температура воздуха от +7 до +12 градусов, атмосферное давление на уровне 748-744 мм рт.ст. Ожидается сильный ветер с юго-запада, скорость его составит 4-7 м/с.

В воскресенье 30 октября на термометрах от +9 до +12. Снова пасмурно, временами небольшой дождь. Давление понизится до 735 мм рт.ст., ветер сменится западным, скорость 7-8 м/с.

По предварительным прогнозам, в первые дни ноября температура в Орле ожидается от 0 до +3 градусов ночью до 6-9 со знаком плюс в дневное время. Выглянет солнце.