В Орле котельную на Часовой отремонтируют после передачи в концессию на полвека. План уже расписан на 49 лет.

В областной столице подписали первое концессионное соглашение по реконструкции тепловых сетей. Флагман находится на улице Часовой, 41а. Организация будет обеспечивать абонентов теплом, горячей водой, а также обновит оборудование.

Котельную построили в 2001 году. Годы работы дают о себе знать. Срок концессии – 49 лет. На каждый год разработан план-график. Он позволит поддерживать оборудование в нормальном состоянии и обновлять его. Расходы составят 30,7 миллиона рублей.