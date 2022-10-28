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В Орловской области за неделю потратили 228 миллионов рублей на нацпроекты. Уже освоено 5,6 миллиарда рублей.

Об этом на совещании с главами муниципалитетов рассказал заместитель губернатора по экономике, планированию и финансам Вадим Тарасов 27 октября,

Большая часть средств направлена на переселение из аварийного жилья. Также деньги выделили на оплату ремонта для школ в Орле и Ливнах, детского сада на улице Ливенской.

Затрачены деньги и на ремонт спортзала в Кромской средней школе, возмещение затрат фермерам, поддержку информационной системы для медиков и на другие цели.

Кассовые расходы на данный момент составляют 5,6 миллиарда рублей или 64% от 8,75 миллиарда.

– Сегодня исполнено 359 муниципальных контрактов. Это 80 % от объема законтрактованных средств, - сообщили в пресс-службе правительства региона.