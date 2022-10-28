В Орловской области дети стали чаще болеть ОРВИ

Дети стали чаще простужаться Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области увеличилась заболеваемость ОРВИ среди детей. Заболеваемость превышает эпидемические пороги на 43,4%. (ред.)

Об этом рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперштаба.

На прошлой неделе в регионе зафиксировано 5 611 случаев ОРВИ. Их них свыше половины – 54,8% – дети до 14 лет. Снижение или стабилизация наблюдается во всех возрастных группах, кроме одной.

По состоянию на 21 октября в Орловской области от гриппа привили 158,6 тысяч человек. Медики использовали 100% и 63,7% взрослых и детских вакцин соответственно.

А вот заболеваемость коронавирусом на Орловщине идет на спад: она снизилась на 35%. За прошлую неделю заболели 411 человек.