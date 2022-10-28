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НовостиПроисшествия28 октября 2022 6:46

В Орле на Московском шоссе полыхала хозпостройка

Она выгорела на 15 "квадратов"
Сергей Силаев
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на Московском шоссе полыхала хозпостройка. Она выгорела на 15 "квадратах".

О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Пожар случился около 11.45, 27 октября.

В результате постройка выгорела изнутри на площади 15 квадратных метров. Рядом стоящая постройку также задело огнем.

Причину пожара устанавливают специалисты. Всего за сутки сотрудники МЧС выезжали на вызовы 17 раз. Три из них ликвидацию возгораний, 14 – на помощь населению.