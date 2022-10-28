Жители Орлав и области реже стали болеть коронавирусом Фото: Ольга СУПОНЕВА

Заболеваемость COVID-19 на Орловщине снизилась на 35%. За прошлую неделю заболели 411 человек.

Об этом рассказал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании регионального оперативного штаба.

По сравнению с прошлой неделей показатели снизились на 35,1%. По состоянию на 26 октября коэффициент распространения инфекции – 0,86. За последние три недели число госпитализаций снизилось на 40,8%.

В структуре заболеваемости внебольничными пневмониями новая коронавирусная инфекция составила 8%, на ОРВИ пришлось 86,6%, на бессимптомные формы – 5,4%. На 26 октября охват тестированием орловцев составляет 228,9 человек на 100 тысяч.