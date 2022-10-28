Возбуждено уголовное дело Фото: Ольга СУПОНЕВА

Житель Орловской области взял в кредит 400 тысяч и отдал деньги мошенникам. Для этого они использовали отработанную схему.

Об очередном случае мошенничества на крупную сумму сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. Мужчина из Мценска попался на удочку преступников. Ему позвонили из «правоохранительных органов», после чего сообщили, что кто-то пытается оформить кредит на амчанина.

– Звонивший был крайне убедительным, соединял амчанина то с якобы сотрудником другого правоохранительного ведомства, то с лже-работником банка. При этом гражданин постоянно находился на связи со злоумышленниками, которые не давали ему успокоиться и порассуждать здраво, - сообщили в пресс-службе.

В итоге мужчина взял большую сумму в банке, перечислил ее мошенникам и не сразу понял, что обманули. Через сутки орловец обратился в полицию. Подобным образом обманули и еще несколько человек на Орловщине. По всем случаям ведется следствие.