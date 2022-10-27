Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле идет проверка состояния подвалов. В каком они состоянии находятся, проверяет администрация: ранее управляющим компаниям было дано поручение проверить их и подготовить на случай, если они понадобятся как укрытия.

Фото: пресс-служба администрации Орла

В мэрии подчеркивают, что мера эта носит предупреждающий характер и панике поддаваться не стоит. При чрезвычайной ситуации подвалы многоквартирных домов могут превратиться в укрытия. Проверочные рейды сейчас проходят каждый день.

Фото: пресс-служба администрации Орла

- Помимо оценки состояния подвальных помещений в рамках рейда сотрудники управление по безопасности оставили на каждом информационном стенде у подъездов две памятки: как действовать при сигнале «Внимание всем!» и на тему соблюдения правил пожарной безопасности в жилом секторе, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.