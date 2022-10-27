Фото: пресс-служба администрации Орла

Новые ясли на Ливенской в Орле готовы к открытию. Двери детского сада откроются для малышей в начале ноября.

Строительные работы в детском саду № 99 завершились и прошли проверку. Теперь ясли готовят к началу первого сезона и приема юных орловцев. В пяти группах ребят уже ждут игрушки, мебель и интерактивные элементы. На стенах помещений появились яркие рисунки. Кроме того, групповые и спальни оборудованы теплыми полами. Также современное оборудование находится и в пищеблоке.На втором этаже здания расположены кабинеты администрации, спортивный и музыкальный зал и комната для допзанятий. В детском саду установлен пандус и отдельная специально оборудованная уборная для ребят с особенностями здоровья.

Ясли оснащены камерами видеонаблюдения, кнопками вызова охраны и домофонами. На пункте охраны есть тревожная кнопка, видеодомофон и мониторы, куда выводятся изображения со всех камер.

- Роспотребнадзор выдал своё заключение о соответствии детского сада всем санитарным нормам. Ростехнадзор готов освидетельствовать котельную и дать разрешение на переход на штатный режим работы. Теперь и Объединённый муниципальный заказчик поставил свою подпись под документами и принял работу, - уточнили в администрации Орла.