Орловская область приняла 57 детей-сирот из ДНР. По поручению губернатора ребятам окажут должную поддержку.

Такую информацию озвучила руководитель Департамента соцзащиты Ирина Гаврилина на аппаратном совещании в областной администрации. Так, по данным на 1 октября этого года, на учете в регионе состоят 359 детей, оставшихся без попечения родителей. Они воспитываются и обучаются в организациях для детей-сирот, а также в учреждениях профобразования. Из Донецкой народной Республики на Орловщину прибыли 57 детей-сирот.

Сейчас в Орловском регионе для сирот работают семь государственных организаций системы образования, соцзащиты и здравоохранения.

- Губернатор области Андрей Клычков поручил особое внимание уделить поддержке детей-сирот, прибывших из ДНР. В частности, надлежит в первоочередном порядке оформить гражданство РФ в случае его отсутствия для закрепления за детьми всех законодательно установленных прав граждан РФ, - рассказали в пресс-службе областного Правительства.