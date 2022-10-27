Фото: Ксения Тимофеева Фото: Архив "КП"

В Орловской области откроются новые центры тестирования ГТО. Проверить себя и сдать нормы смогут жители Болховского и Корсаковского районов.

Такую информацию озвучил начальник областного Управления физкультуры и спорта Алексей Берестов. Сейчас в регионе функционирует 25 подобных центров, к концу 2022 года к ним добавится еще два. А в 2023 году центры тестирования ГТО откроют в Краснозоренском и Хотынецком районах. Таким образом все районы получат площадки для сдачи нормативов.

- По итогам трех кварталов 2022 года количество участников, принявших участие в сдаче нормативов ГТО, составило 7 153 человек. Из них 737 человек получили золотые знаки, 109 – серебряные и 56 – бронзовые, - рассказал Алексей Берестов.