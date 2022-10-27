Двум орловцам заплатят за найденное оружие Фото: Ольга СУПОНЕВА

Двум орловцам заплатят за найденное оружие. Пистолет и ружье мужчины сдали в Росгвардию.

В отделение лицензионно-разрешительной работы незарегистрированное оружие принесли двое жителей Ливенского района. Один из них, 28-летний мужчина, нашел охотничье ружье «ТОЗ-БМ», когда убирался в сарае родительского дома. Второй ливенец обнаружил газовый пистолет зарубежного производства, когда гулял с собакой. Оружие валялось в кустах во дворе многоэтажки.

- Орловцев поблагодарили за то, что они проявили благоразумие и сдали незарегистрированное оружие на возмездной основе, которая предусматривает выплату денежного вознаграждения после проведения проверок, - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Отметим, что сдача незарегистрированного оружия на возмездной основе освобождает физические лица от уголовной ответственности.