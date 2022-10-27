Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Двое орловцев отправятся в колонию на 14 лет за убийство знакомого лопатой. Трагедия произошла после распития спиртных напитков.

Делом занимались следственные органы. Следователи собрали доказательства причастности двоих жителей деревни Бакланово Орловского района к убийству знакомого.

Установлено, что в августе 2021 года во время распития алкоголя двое мужчин побили своего знакомого руками и ногами, а также лопатой. От полученных травм потерпевший скоропостижно скончался на месте. После чего его тело спрятали около дома

– Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.