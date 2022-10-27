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В Орле больница Семашко вернется к доковидному режиму работы. Последних пациентов с COVID-19 переведут в другое медучреждение.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин на заседании регионального оперативного штаба.

В конце текущей недели из этого учреждения переведут в больницу Боткина последних больных с коронавирусом, затем медики вернутся к своей прежней деятельности.

Теперь пациенты будут проходить лечение в НКИЦ имени Круглой и больнице Боткина. Сейчас в регионе развернуто 268 коек. Из них занято около 40%.

Напомним, в Орловской области продлили режим повышенной готовности по коронавирусу продлили до конца 2022 года, а ранее отменили обязательную вакцинацию. Также регион получит свыше четверти миллиарда рублей на выплаты зарплаты медикам.