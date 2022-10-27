Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловская область получит свыше четверти миллиарда рублей на поддержку системы здравоохранения. Распоряжение подписал премьер-министр РФ.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал документ, исходя из которого регионы получат 58,5 миллиарда рублей на поддержку территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Орловщина получит 257,8 миллиона рублей. Деньги выделены из резервного фонда Кабмина и направлены на выплаты медикам, у которых повысилась зарплата, согласно указу Владимира Путина.