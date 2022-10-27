Фото: Сергей Силаев

В Орловской области до конца года продлили режим повышенной готовности по коронавирусу. Решение приняли на заседании регионального оперштаба.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Срок реализации ряда мероприятий для обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения продлен до 31 декабря включительно.

По состоянию на 26 октября коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) – 0.86. Стабилизация или снижение заболеваемости COVID-19 отмечается во всех возрастных группах. Высокие показатели регистрируются среди лиц, старше 65 лет.

Больше всего болеют в Орловском, Должанском и Знаменском районах. Напомним, недавно в Орловской области отменили обязательную вакцинацию. Постановление издал глава регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев.