Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Псковские десантники заехали в орловскую деревню и получили гуманитарный груз. Его передали местные жители и священник.

Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. Бойцы направлялись в зону специальной военной операции и заехали в деревню Малая Куликовка Орловского района.

Протоиерей Александр Кузнецов и неравнодушные жители передали бойцам все необходимое. Священник познакомился с десантниками еще в апреле. Теперь военные, проезжая мимо, остаются на ночлег и получают помощь, которую собирают всей деревней.

Бойцы получили ремонтное оборудование, зимнее обмундирование, спальные мешки и берцы. Протоиерей Александр благословил десантников и призвал не забывать о молитве