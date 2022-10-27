Фото: Сергей Лежнев

Жители Орловской области собрали танкистам семь центнеров меда. Общая масса посылки – 2,5 тонны.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев. Посылка уже в пути, сегодня, 27 октября, ее получат солдаты.

В 2,5 тонны уместились инструменты, зимние берцы, теплые костюмы, радиостанции, резиновые сапоги, спальные мешки. А 700 килограммов меда развезут по всем частям.

Орловская область регулярно поставляет гуманитарную помощь бойцам на фронт с начала специальной военной операции. Недавно удалось закупить квадрокоптеры и тепловизионные привели при содействии аграрного предприятия.