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НовостиОбщество27 октября 2022 9:47

Жители Орловской области собрали танкистам семь центнеров меда

Общая масса посылки – 2,5 тонны
Сергей Силаев
Фото: Сергей Лежнев

Фото: Сергей Лежнев

Жители Орловской области собрали танкистам семь центнеров меда. Общая масса посылки – 2,5 тонны.

Об этом в телеграм-канале сообщил советник орловского губернатора Сергей Лежнев. Посылка уже в пути, сегодня, 27 октября, ее получат солдаты.

В 2,5 тонны уместились инструменты, зимние берцы, теплые костюмы, радиостанции, резиновые сапоги, спальные мешки. А 700 килограммов меда развезут по всем частям.

Орловская область регулярно поставляет гуманитарную помощь бойцам на фронт с начала специальной военной операции. Недавно удалось закупить квадрокоптеры и тепловизионные привели при содействии аграрного предприятия.