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НовостиОбщество27 октября 2022 9:21

Орловское отделение Союза пенсионеров России возглавила Татьяна Воробьева

Она сменила на посту Ивана Мосякина, ушедшего из жизни
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловское отделение Союза пенсионеров России возглавила Татьяна Воробьева. Она сменила на посту Ивана Мосякина, ушедшего из жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Решение приняли на внеочередной конференции регионального отделения.

Татьяна Воробьева трудилась в партийных и комсомольских органах, мэрии Орла, была руководителем департамента соцзащиты Орловской области.

Также несколько человек наградили почетным знаком «За особый вклад в развитие Союза пенсионеров России» и почетными грамотами.