Фото: пресс-служба правительства Орловской области
Орловское отделение Союза пенсионеров России возглавила Татьяна Воробьева. Она сменила на посту Ивана Мосякина, ушедшего из жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Решение приняли на внеочередной конференции регионального отделения.
Татьяна Воробьева трудилась в партийных и комсомольских органах, мэрии Орла, была руководителем департамента соцзащиты Орловской области.
Также несколько человек наградили почетным знаком «За особый вклад в развитие Союза пенсионеров России» и почетными грамотами.