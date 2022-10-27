Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловское отделение Союза пенсионеров России возглавила Татьяна Воробьева. Она сменила на посту Ивана Мосякина, ушедшего из жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области. Решение приняли на внеочередной конференции регионального отделения.

Татьяна Воробьева трудилась в партийных и комсомольских органах, мэрии Орла, была руководителем департамента соцзащиты Орловской области.

Также несколько человек наградили почетным знаком «За особый вклад в развитие Союза пенсионеров России» и почетными грамотами.