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Орловский военкомат объяснил, почему пришли повестки иностранцам. Ранее на одно из предприятий региона направили 23 повестки иностранным гражданам.

Недавно в СМИ Орловской области и соцсетях появилась информация о том, что повестки получили иностранные граждане, которые приехали на заработки в Орел. В военкомате объяснили, почему так получилось.

– На предприятие было направлено 50 повесток с датой прибытия 25 октября. 23 человека, получивших повестки, – иностранные граждане, - пояснил военный комиссар Орла Владимир Алехин.

Так как предприятие не предоставило информацию о пребывающих в запасе и не сверило учетные данные, это сделал военкомат. Иностранных граждан после проверки отпустили. По состоянию на 26 октября ни один человек, работающий на предприятии, не призван в рамках частичной мобилизации, сообщили в мэрии Орла.