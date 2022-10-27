Фото: Тимофеева Ксения

Мобилизованные из Орловской области получат первые выплаты с 10 по 20 ноября. Сбоев в механизме быть не должно.

Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков. Денежное довольствие было установлено президентом Владимиром Путиным – не менее 195 тысяч рублей в месяц. Факт мобилизации предполагает автоматическое получение статуса контрактника. Информация сразу вносится в систему финансирования.

– Срок нахождения в учебной части у призывников составляет 21-27 дней для переподготовки и боевого слаживания. В основном наши ребята из Орловской области формируют подразделения территориальной обороны, - добавил Клычков.