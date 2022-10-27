Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области пройдут учения по готовности сил и средств гражданской обороны. Их проведут в ближайшее время.

Об этом в прямом эфире в социальных сетях рассказал губернатор региона Андрей Клычков 26 октября.

– Сегодня провели заседание оперативного штаба по безопасности, поставлены задачи по проверке систем жизнеобеспечения и гражданской обороны. Будем проводить ревизию состояния всех подвалов, запланированы учения по готовности сил и средств гражданской обороны, - сообщил губернатор.

Напомним, недавно мэрия Орла опубликовала памятку, в которой указан порядок действий при эвакуации. Местные жители должны иметь "тревожный чемоданчик". В пресс-службе администрации тогда отметили, что это не призыв к панике, но ознакомиться с ней должен каждый. Глава региона высказался и по этому поводу.

– Неужели то, что сегодня происходит в соседней Белгородской области ни для кого не является сигналом? Мы с вами очень рядом с границей, и любой здравый человек объективно, должен иметь такой чемоданчик, чтобы обеспечить возможности своей семьи. У меня тоже есть, не потребуется – слава Богу, - сказал Клычков.