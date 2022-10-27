В Орле несколько домов и больница остались без отопления и горячей воды 27 октября

В Орле проходят отключения горячей воды и отопления Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле проходят плановые отключения горячего водоснабжения и отопления. 27 октября на время остынут трубы в нескольких домах и больнице. Публикуем список.

С 10 до 17 часов отопления и горячей воды не будет в следующих домах: 1-я Посадская, 41, 50; переулок Воскресенский, 13; улица Розы Люксембург, 49; улица Гагарина, 17, 35; улица Левый берег Оки, 27, 29, 43; улица Черкасская, 32, 36, 38, 45. Причина - замена задвижки в котельной, от которой запитаны эти дома.

Также в зону отключения до 17 часов попали дома по улице Мопра, 22 и 26. До 12.00 горячей воды и отопления не будет в больнице им. Семашко.

Еще до 12.00 будет отключено горячее водоснабжение для проверки бойлера на плотность по улице 1-й Курской, 54; до 13.00 по улице 7 Ноября, 9, 13, 15, Горького, 4, Космонавтов, 5 и улице Маринченко, 21, 23.

Информацию сообщили в пресс-службе администрации Орла.