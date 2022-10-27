Орловская область отправит военнослужащим квадрокоптеры и тепловизионные прицелы

Орловская область отправит военным квадрокоптеры и тепловизионные прицелы. Закупить их удалось при содействии местного аграрного предприятия.

Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков. Благодаря компании «УК Агрогрупп Орел» удалось приобрести 10 квадрокоптеров и столько же тепловизионных прицелов на сумму более четырех миллионов рублей. Также губернатор рассказал, что наряду с этим ведется сбор денег на закупку дополнительной амуниции и электроники.

- СВО на Украине сегодня часто называют артиллерийской, где наряду с боевой выучкой на первый план выходят контрбатарейная борьба и прорывные технологии. Артиллерия работает точечно и наличие беспилотников (квадрокоптеров), корректирующих огонь и ведущих разведку, значительно облегчает выполнение поставленных задач, - отметил Андрей Клычков.

Еще глава региона попросил помощи у орловских охотников. По возможности их просят передать прицелы, приборы ночного видения, фонари, коллиматоры и другие необходимые вещи для бойцов.