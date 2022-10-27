В Орле 4 ноября запретят проезд и стоянку на некоторых улицах

Автомобилистов ждут неудобства 4 ноября Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 4 ноября будет действовать ограничение движения и запрет на парковку на некоторых улицах. Публикуем список адресов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения вводятся в связи с празднованием Дня народного единства. С 10.30 до 13.00 запрет на проезд будет действовать по Наугорскому шоссе от улицы Героев Пожарных до пересечения с Ипподромным переулков. Также проехать не удастся по Цветаева на участке от Наугорского шоссе до Генерала Родина, по улице Генерала Родина и по мосту через Орлик.

Стоянка запрещена 4 ноября будет с 00.00 до 13.00 на следующих участках: по Наугорскому шоссе от Героев Пожарных до Цветаева, по Цветаева от Наугорского шоссе до Генерала Родина, по Генерала Родина.