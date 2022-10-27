На перекрестке 1-й Пушкарной и Панчука в Орле столкнулись иномарки

Машины столкнулись на перекрестке Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Заводском районе Орла произошло ДТП с пострадавшим. На перекрестке 1-й Пушкарной и Панчука столкнулись легковые иномарки "Фольксваген" и "Дэу".

Подробнее о происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции. Все случилось вечером, примерно в девять часов, 26 октября. Столкновение спровоцировал 28-летний водитель "Дэу Нексии", который ехал по 1-й Пушкарной в сторону улицы Панчука. В это время по Панчука, по главной дороге, ехала 31-летняя женщина на автомобиле "Фольксваген Пассат". На нерегулируемом перекрестке мужчина на "Дэу" не уступил ей дорогу, автомобили столкнулись.

Водитель "Дэу" не пропустил "Фольксваген" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Дэу", женщина 35 лет, получила телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за сутки на территории области полицейские зафиксировали 19 ДТП.