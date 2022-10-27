Фото: пресс-служба правительства региона

В Ливнах 1 ноября откроется Дом милосердия. Он начнет работу в день рождения преподобной Елизаветы Федоровны.

О предстоящем открытии малокомпактного дома сестринского ухода и патронажа сообщили в пресс-службе правительства региона. Центр находится на улице Энергетиков, 4. Там обустроили квартиру и отдельные комнаты: молитвенную и трапезную.

В этом месте смогут найти помощь тяжело больные люди. Подопечными смогут стать семьи с паллиативными детьми, инвалиды с детства, сироты из детских домов. Дом Елизавет состоит из отделения Милосердия, группу дневного пребывания для детей-инвалидов, отделение реабилитации для инвалидов старше 18 лет, отделение сопровождаемого проживания для инвалидов с детства старше 18 лет и мастерские.