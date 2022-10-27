На улицах Орла продолжат восстанавливать освещение Фото: Ольга СУПОНЕВА

На улицах Орла продолжат восстанавливать освещение. Предстоит заменить перегоревшие светильники и устранить поломки.

На сегодняшний день с проблемами уличного освещения справились на улицах Спивака и Дмитрия Блынского от дома № 111. Также ярче стал участок дороги, тянущийся от торгового центра «Европа» до домов № 90 – 92 по Наугорскому шоссе. В городской администрации рассказали, что в планах привести в порядок освещение еще на двух улицах. Подрядчика, которому доверят ремонт на улице Молдавской, уже нашли. С ним заключается муниципальный контракт. Исполнить его он должен будет за 30 календарных дней.

А вот с восстановлением освещения на улице Генерала Армии Ковалева дела обстоят не так гладко. Недобросовестный подрядчик, занимающийся ремонтом, сорвал сроки выполнения работ. Теперь Объединенный муниципальный заказчик начнет искать нового.

С начала осени в адрес исполнителя энергосервисного контракта и контракта по текущему содержанию уличного освещения поступило более 80 заявок на ремонт.