Орловские спортсмены завоевали шесть медалей в столице Удмуртии

Лучший результат среди наших земляков продемонстрировал Илья Суханов. Фото со страницы "БУ ОО "Центр спортивной подготовки" г. Орел" в VK.

Орловские спортсмены шесть раз поднимались на пьедестал почета. Лучший результат среди наших земляков продемонстрировал Илья Суханов. Он выиграл в дисциплинах ППП и МП-60, а также стал вторым в дисциплине МП-60 СС. У Дмитрия Семенчукова серебро в смешанной паре (ВП/ДМ-ПС) и третий результат в личном зачете (ВП/ДМ-60). Елизавета Дмитриева заняла второе место в смешанной паре (ВП/ДМ-ПС).

Как сообщалось ранее, орловские баскетболисты дважды проиграли в Рязани. Самым результативным у нашей команды стал Илья Былков. Теперь 28 - 29 октября наши парни сыграют в Тамбове с дублем местных «волков». Первая встреча начнется в 19:00, вторая – в 11:00.