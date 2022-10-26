Фото: Нина СОКОЛОВА Фото: Архив "КП"

Орловец, оплативший продукты и вещи с найденной карты, попал под статью. Мужчина потратил почти девять тысяч рублей.

Владелец утерянной банковской карты обратился в городской отдел полиции, как увидел сообщения о списании денег. Накануне он выпивал со знакомым и оставил свою куртку на улице возле одного из баров, а карточка лежала в кармане. Сотрудники полиции разыскали того, кто потратил чужие деньги. Оказалось, куртку нашел 34-летний орловец, откуда и забрал банковскую карту. После чего он отправился по магазинам. Около девяти тысяч рублей мужчина потратил на продукты, чай и выпечку, а еще купил себе рюкзак и кроссовки.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, за кражу следственным отделом возбужден уголовное дело по статье 158 УК РФ. Платежное средство и купленные вещи у орловца изъяли.

Следствие по делу продолжается. Задержанный получил подписку о невыезде и надлежащем поведении.