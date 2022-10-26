В Орловской области проходит месячник белой трости. Он завершится 13 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Мероприятия в рамках месячника начались 15 октября и завершатся в Международный день слепых.

В Орле и области проводят мероприятия по поддержке инвалидов по зрению, творческие встречи и тематические круглые столы. В ноябре в Орле состоится круглый стол на тему «Инклюзивное образование детей-инвалидов с нарушениями зрения – проблемы и возможные решения».

Планируется конкурс прикладного творчества для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Сделай сам». Также представители регионального общества слепых примут участие в заседаниях, где обсудят решение актуальных вопросов