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В Орле у мужчины украли телефон и оформили на него кредит. Аннулировать договор пришлось с помощью прокуратуры.

Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Специалисты установили, что в феврале 2020 года у жителя областной столицы пропал телефон. Нашедший смартфон не вернул его владельцу, а с помощью приложения оформил кредит на 45 тысяч рублей. Отдавать он его не собирался.

Пострадавший обратился в кредитную организацию с просьбой об аннулировании договора, однако ему было отказано. Прокурор Советского района города Орла обратился в суд о признании договора недействительным.

– По результатам рассмотрения данного гражданского дела кредитный договор между гражданином и кредитной организацией признан незаключенным, в кредитном досье гражданина исключены сведения о наличии договора и задолженности к нему, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.