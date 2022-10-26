Фото: orel-adm.ru

В Орле открыли выставку, посвященную жертвам политических репрессий. В экспозицию вошли тематические детские рисунки.

30 октября в стране пройдет День жертв политических репрессий. На протяжении всей недели в учреждениях культуры и образования Орловщины состоятся мероприятия, посвященные этой дате.

В КДЦ «Металлург» уже открылась выставка детских рисунков «Люди и судьбы». Чуткие изображения, вошедшие в экспозицию, напомнят о трагических страницах истории, о судьбах невинных людей, отправленных в ссылку и всех тех, кто подвергся репрессиям.

- Трагедия глазами детей всегда изображается особенно чутко. Ознакомиться с их представлением об ужасах XX столетия каждый сможет, зайдя в фойе КДЦ «Металлург», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

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