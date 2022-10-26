Фото: Андрей Клычков

Орловская область направит в Белгородскую тысячу пар сапог и термобелье. С просьбой обратился Вячеслав Гладков.

О предоставлении гуманитарной помощи мобилизованным в Белгородской области рассказал орловский губернатор Андрей Клычков в социальных сетях.

Глава Орловщины рассказал, что к губернатору Белгородской области обратился один из руководителей воинского формирования с просьбой о помощи. Солдатам нужна экипировка. Понимая, что в сжатые сроки собрать такую посылку трудно, Гладков обратился к ряду глав регионов ЦФО, в том числе к Андрею Клычкову.

Посылка была сформирована с участием бизнес-сообщества. Помощь получат подразделения авиации, ВДВ, танковых войск, спецназу ГРУ, Росгвардии, контрактники-добровольцы и мобилизованные призывники в разных учебных частях.

– Вместе с орловским бизнесом мы сформировали посылку, включающую 1 000 сапог и 1 000 комплектов термобелья. Груз отравляем сегодня в Белгородскую область, - отметил губернатор.