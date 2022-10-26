Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Заводском районе Орла задержали двух закладчиков. Мужчины положили в тайник сверток с «синтетикой».

Сотрудники полиции задержали молодых людей 20-ти и 22-х лет на улице Машкарина в тот самый момент, когда они делали «закладку». Оперативники изъяли из тайника сверток, а также нашли у каждого из мужчин еще по три свертка. Их отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Экспертиза показала, что в них было 12, 5 граммов синтетического наркотика. За покушение на незаконный сбыт на обоих задержанных завели уголовное дело.

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчины планировали распространить запрещенное к обороту вещество на территории областного центра бесконтактным способом.

Сейчас решается вопрос о заключении закладчиков под стражу. Следствие по делу продолжается.