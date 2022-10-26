Фото: Олег Укладов Фото: Архив "КП"

В Орловской области обеспечили работой более двух тысяч жителей с инвалидностью. Такие рабочие места в регионе предоставляются по квоте.

Вопросы по трудоустройству инвалидов обсудили в ходе круглого стола, прошедшем в центре занятости Новодеревеньковского района. Специалисты службы занятости пообщались с работодателями, осуществляющими квотирование таких рабочих мест.

С 1 сентября этого года начали действовать новые правила выполнения квоты для приема на работу инвалидов. Теперь трудовые отношения должны быть обязательно оформлены в установленном порядке, а рабочее место должно соответствовать всем необходимым требованиям к сохранению здоровья таких сотрудников. Квоту работодатель рассчитывает каждый год до 1 февраля.

- В настоящее время в Орловской области механизму квотирования подлежит 889 работодателей. По последним отчётным данным, в регионе в счёт квоты создано 3,8 тысячи рабочих мест, вакантными из них пока остаются более 1,2 тысячи. На выделенных в счёт квоты рабочих местах трудится более 2,5 тысяч граждан с инвалидностью, - уточнили в региональном Управлении труда и занятости.