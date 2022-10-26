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В Орловской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19. Постановление издал глава регионального Роспотребнадзора.

Главный государственный санитарный врач по Орловской области Александр Румянцев признал, что его постановление от 18 октября 2021 года утратило силу. Оно предусматривало проведение профилактических прививок отдельным категориям граждан: работникам здравоохранения, образования, ЖКХ, общественного транспорта и других.

– В настоящее время наблюдается значительное снижение активности эпидемического процесса по новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения менее 100, коэффициент распространения инфекции – менее 1, на территории региона поддерживается регламентированный показатель охвата тестирования населения на COVID-19, - говорится в документе.