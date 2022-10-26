Мобилизованные из Орловской области будут оборонять новые субъекты России. За линией боевого соприкосновения.

О том, чем займутся на фронте орловцы рассказал заместитель председателя правительства Орловской области Владимир Ивановский в эфире телеканала «Первый областной».

Вице-губернатор сообщил, что жители Орловщины поедут на территорию Донецкой и Луганской народных Республик, а также в Херсонскую и Запорожскую области, где сейчас введено военное положение.

Должно сформироваться подразделение территориальной обороны, которое будет действовать за 30-40 километров от линии боевого соприкосновения. Там создаются штабы, их руководителями являются главы новых субъектов Российской Федерации.

– Будете выполнять задачи, прежде всего, поддержания комендантского часа, патрулирования, охраны блок-постов, критически важных военных объектов энергетики на территории данных субъектов, - сообщил Ивановский.