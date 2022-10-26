Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Автоледи под Орлом сбила 16-летнюю девушку на пешеходном переходе. Авария случилась в светлое время суток.

О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. ДТП случилось 25 октября, около 14.40.

56-летняя женщина, управляя «Черри Тигго» ехала по дороге «Калуга – Орел» и допустила наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате она получила телесные повреждения, ее отпустили. Всего за последние сутки в Орловской области зарегистрировали 17 ДТП, 1 человек пострадал, 1 – получил травмы. Напомним, накануне в центре Орла водитель на «Волге» снес дорожный знак.