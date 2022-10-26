Рыбалка вблизи линий электропередачи (ЛЭП) смертельно опасна для жизни

.

С наступлением осеннего сезона массового любительского рыболовства риск получения электротравм на водоемах, расположенных вблизи ЛЭП, не снижается. Так 12 октября 2022 года 37-летний мужчина погиб от поражения электрическим током на реке Вершина в Плесецком районе Архангельской области, рыбак зацепился снастями за высоковольтную ЛЭП.

Современные телескопические карбоновые (углепластиковые) удилища является проводником электрической энергии. Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при приближении к проводам ЛЭП, а касание проводов неизбежно приведет к смертельной или тяжелой травме. При перемещениях под проводами ЛЭП необходимо предварительно складывать удилища и нести их параллельно земле во избежание случайного приближения к проводам на недопустимо близкое расстояние (менее 1 метра для ЛЭП). Напоминаем, что расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров, поэтому чрезвычайно опасно ловить рыбу под проводами ЛЭП.

При покупке удилища обращайте внимание на надписи на корпусе, где указано об опасности ловли рыбы под ЛЭП и во время грозы. Если вы подарили удочку ребёнку, обязательно разъясните ему правила поведения вблизи ЛЭП, расскажите об имеющейся опасности поражения электрическим током, в случае наличия в границах водоема ЛЭП не оставляйте одного без присмотра и не допускайте ловлю рыбы под проводами ЛЭП.

Знаки безопасности и предупреждающие плакаты, предупреждающие об опасности электрического напряжения и запрещающие ловлю рыбы в охранной зоне ЛЭП, вывешены на опорах и установлены вблизи переходов линий через водоемы.

.

Обо всех замеченных повреждениях оборудования электросетевого комплекса следует сообщить по единому бесплатному телефону прямой линии Россети: 8-800-220-0-220 или в район электрических сетей.

Будьте осторожны и берегите свою жизнь и жизнь близких!