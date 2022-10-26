В Орле начался судебный процесс над Шаяхмедовым, подозреваемым в убийствах детей

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В Орле начался судебный процесс по делу жителя Залегощенского района Шавката Шаяхмедова, обвиняемого в убийствах детей. Задержать предполагаемого маньяка удалось в 2021 году, после исчезновения школьницы Вики Гнедовой. Судебное следствие стартовало 25 октября.

Слушаться дело будет в закрытом заседании. Как сообщает областная прокуратура, создана группа государственных обвинителей, которую возглавляет заместитель прокурора Орловской области Борис Непорожный. В первом заседании огласили обвинение, состоялся допрос потерпевших.

- Государственное обвинение будет добиваться вынесения справедливого судебного решения по делу, - отмечают в ведомстве.

По версии следствия, на счету Шаяхмедова, 62-летнего жителя села Казарь, несколько убийств и изнасилований, совершенных в отношении детей и взрослых. В том числе и убийство его маленькой соседки летом 2021 года.

Редакция "КП-Орел" будет следить за судебным процессом.