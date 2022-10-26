Фото: Нина СОКОЛОВА / Архив "КП"

За фиктивную регистрацию орловчанка попала под уголовное дело. Теперь женщине грозит штраф или принудительные работы.

Жительница Глазуновского района прописала 41-летнего иностранца в своем частном доме, который находится в деревне Рождествено. На миграционном учете по данному месту жительства мужчина стоял с октября прошлого года. Правда, по месту регистрации он не проживал. Хозяйка дома даже и не планировала предоставлять ему комнату. Правонарушение выявил участковый.

- В отношении гражданки подразделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина), - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

За оформление фиктивной прописки женщина может получить штраф, отправиться на принудительные работы или же лишиться свободы.