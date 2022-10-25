Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле чиновники рассказали жителям, почему их двор не отремонтировали за пять лет. Заявка была подана в 2017 году.

Жители дома №68 Б улицы Раздольной подняли вопрос ремонта двора. На встречу с ними приехали глава теруправления по Северному району Сергей Мерзликин и главный специалист отдела мониторинга в сфере благоустройства Александр Ашихмин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– В 2017 году мы, жители дома по ул. Раздольной, 68б, подали заявление на ремонт дворовой территории. К сожалению, на сегодняшний день ремонт не выполнен, и периодически нас отодвигают на задний план. На 2023 год наш дом не включен в программу по ремонту дворовых территорий. Возле нашего дома находится школа №37, автомобили заезжают на территорию нашего двора и проезжают они по ямам и ухабам, - пожаловались жильцы многоэтажки.

По словам Александра Ашихмина, заявку администрация получила на 2018-2024 годы. Сегодня в рассмотрении у мэрии 526 заявок, а выполнено только 285.двор был включен в резервный перечень. Это значит, что а случае экономии средств с ремонта других дворов, был шанс на благоустройство. Но денег не осталось.

Также в диалоге чиновников и местных жителей стало известно, что жители не знают, где проходит граница их двора. Глава Северного района Сергей Мерзликин посоветовал им для начала подать заявку на паспорт межевания. Иначе прокуратура не позволит завершить работы и исключит двор из списков.

– По сути, путём голосования будет оформлен нелегитимный договор и незаконное включение в программу. Прокуратура попросту исключит вашу территорию из списков, - сообщил Мерзликин.

Также чиновник рассказал, что дворов территория в кадастре – за жильцами, из-за чего проведение ремонта силами «Спец автобазы» будет считаться незаконным.