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НовостиОбщество25 октября 2022 13:13

Жителям Орла предложат проголосовать за место стройки поликлиники №1

На выбор представят три варианта
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба администрации города Орла

Фото: пресс-служба администрации города Орла

Жителям Орла предложат проголосовать за место стройки поликлиники №1. На выбор представят три варианта.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Орловские чиновники снова обсуждали вопрос с расположением медучреждения, которое не могут выбрать уже долгое время.

Первый вариант – территория Узловой больницы на станции «Орел». В результате предварительных переговоров собственник отказал в предоставлении участка.

Второй вариант находится на Набережной Дубровинского в районе дома №96. Здесь придется вырубить множество зеленых насаждений.

Третий – зона, ограниченная Старо-Московским и Московским шоссе и улицей Паровозной. Каждый участок имеет плюсы и минусы, поэтому все в руках жителей города.