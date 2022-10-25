Компания «Зеленая роща» устанавливает за свой счет контейнеры в частном секторе Орла и в небольших населенных пунктах области

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В результате, в частном секторе Орла новые евробаки заменили мешки в местах бесконтейнерного почасового сбора отходов. В таких точках был установлен 21 бак. В частности, сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) стал выглядеть цивилизованнее на улицах Зеленый Берег, Чапаева, Садово-Пушкарная, Черкасская, переулок Фруктовый и других.

Также новые контейнеры УК «Зеленая роща» установила в районах Орловской области. Совместно с муниципалитетами были дополнительно обустроены контейнерные площадки в Болховском, Верховском, Корсаковском, Кромском, всего в 15 районах.

Примечательно, что контейнеры от регоператора нашли свое место в небольших населенных пунктах, где до этого не был организован вывоз мусора. Во многом благодаря новым оборудованным местам расширился охват вывоза ТКО в муниципальных образованиях.

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«Контейнеры, установленные за счет регоператора, позволяют постепенно совершенствовать сферу обращения с ТКО в Орловской области. Так, мы делаем шаги, чтобы, к примеру, избавить областной центр от мешков для почасового сбора мусора, которые зачастую разрывают собаки, потом ветер разносит вывалившийся мусор, и в итоге мы наблюдаем картину, далекую от эстетичности. Новые баки, конечно, облагораживают такие места. В будущем году регоператор планирует за свой счет приобрести еще около 500 контейнеров. Мы также продолжим их устанавливать и в частном секторе, и в небольших населенных пунктах, где еще не организован вывоз мусора должным образом. Мы совместно с муниципалитетами будем внедрять эту услугу для жителей этих населенных пунктов. Установка контейнеров будет этому способствовать. Наши контейнеры мы передаем в безвозмездное пользование муниципалитетам»,-поясняет Александр Муромский, директор УК «Зеленая роща» , которая является региональным оператором по обращению с ТКО в Орловской области.