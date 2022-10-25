Августовскую кражу велосипеда раскрыли полицейские в Орле

Полицейские задержали угонщика велосипеда Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орле полицейские раскрыли кражу велосипеда, совершенную еще в августе. За "угон" задержан 41-летний местный житель.

Велосипед его владелица хранил в подъезде многоквартирного дома. Она пристегивала его специальным тросом, но от кражи это не спасло. Однажды утром хозяйка не заметила своего стального коня на прежнем месте. Она пошла в полицию, но тогда по горячим следам кражу раскрыть не удалось. Однако похитителя все же удалось вычислить, пусть и позже.

- Полицейские получили оперативную информацию о том, что к хищению может быть причастен ранее судимый 41-летний житель Орловского Муниципального округа. Полицейские проверили данную версию, и она подтвердилась. У гражданина сотрудники полиции изъяли похищенный велосипед, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как оказалось, рецидивист хотел продать его, но сразу сбыть не смог. Велосипед хранился у него дома.