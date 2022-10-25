В Орле нашли и обезвредили минометную мину

Спасатели-взрывники изъяли и обезвредили мину Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле спасатели изъяли и обезвредили минометную мину. Снаряд хранился десятилетия, со времен Великой Отечественной войны.

Об опасной находке рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Сотрудникам группы взрывных работ пришлось изымать боеприпас, вывозить и уничтожать.

Для Орловской области подобные находки - не редкость. В годы войны в нашем краю шли особенно ожесточенные бои, земля хранит в себе еще множество боеприпасов: от артснарядов, до гранат, мин и даже авиабомб.

- При обнаружении взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны немедленно сообщить о находке в Службу спасения телефонам 01, 101 и 112 или в полицию по телефонам 02, 102, - обращаются к жителям в ГУ МЧС России по Орловской области.