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В Орловской области мобилизационные мероприятия завершатся до конца недели. Ранее Президент говорил об окончании мобилизации к ноябрю.

– Планируется завершение мобилизации до конца недели, - написал заместитель председателя правительства Орловской области Владимир Ивановский в комментариях к эфиру губернатора.

Напомним, во время эфира глава региона сказал, что 11 многодетных отцов уже едут домой. В ближайшее время еще несколько человек могут вернуться из учебных частей, поскольку у них есть трое детей. Первые повестки в рамках частичной мобилизации в Орловской области начали приходить 25 сентября.