Фото: пресс-служба Всероссийского общества инвалидов

Орловцы одержали победу на Всероссийском спортивном фестивале для людей с инвалидностью. Соревнования прошли в Сочи.

Физкультурно-спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Сочи 2022» проходил с 16 по 22 октября в Краснодарском крае. В нем приняли участие представители 52 регионов страны. Организаторами события стали Всероссийское общество инвалидов при содействии Минтруда и Минспорта России.

- В рамках спортивного фестиваля прошли соревнования по дартсу, настольному теннису, легкой атлетике (100 м), шахматам, пулевой стрельбе. Также программа не обошлась и без различных мастер-классов, - рассказали представители Всероссийского общества инвалидов.

В общей сложности спортивное состязание объединило более 400 участников. По итогам общекомандного зачета победила команда Орловской области. Серебро взяла команда Пермского края, а бронзу – участники из Новгородской области.